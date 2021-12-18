"Увидев Ваноли визуально, лишний раз убедился, что "Спартак" выбирает тренера не только за профессиональные качества, но еще и за внешний вид. Его образ уже сравнивают с Андреем Малаховым, а мне кажется, есть сходство и с Леонидом Федуном. Если выбирали по красоте и тому, как тренер выглядит, - тогда, разумеется, все здорово", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Напомним, вчера "Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления соглашения еще на год. Также в пятницу, 17 декабря, состоялась презентация Ваноли и его первая пресс-конференция в качестве наставника "красно-белых".
"Спартак" ушел на зимний перерыв, занимая 9-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Также "красно-белые" вышли в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе с "Лестером", "Наполи" и "Легией".
Первый официальный матч под руководством Ваноли "Спартак" проведет в феврале 2022 года. В рамках 19-го тура чемпионата России "красно-белые" дома сыграют с ЦСКА. В таблице чемпионата России "Спартак" занимает 9-е место, имея в своем активе 23 очка. В 1/8 финала Кубка России "Спартак" сыграет с "Кубанью". Матч будет домашним для москвичей и пройдет в начале марта.
Главное из первой пресс-конференции Паоло Ваноли в «Спартаке»
"Если выбирали по красоте и тому, как тренер выглядит, - тогда все здорово". Генич - о Ваноли в "Спартаке"
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"