По информации источника, в услугах Жиркова заинтересован главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков.
Генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов заявил, что клуб действительно обсуждает с Жирковым возможный переход.
"Юрий - большой игрок, имеющий громадный опыт выступления в РПЛ и "Челси". Думаю, он своим опытом помог бы становлению нашей молодой команды", - сказал Измайлов.
Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. В составе петербургской команды он провел 127 матчей, забил 5 голов и стал автором 16 результативных передач.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Кержаков хочет видеть Жиркова в "Нижнем Новгороде"
Фото: ФК "Зенит"