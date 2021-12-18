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СМИ: Кержаков хочет видеть Жиркова в "Нижнем Новгороде"

Бывший защитник "Зенита" Юрий Жирков может продолжить карьеру в "Нижнем Новгороде".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, в услугах Жиркова заинтересован главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков.

Генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов заявил, что клуб действительно обсуждает с Жирковым возможный переход.

"Юрий - большой игрок, имеющий громадный опыт выступления в РПЛ и "Челси". Думаю, он своим опытом помог бы становлению нашей молодой команды", - сказал Измайлов.

Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. В составе петербургской команды он провел 127 матчей, забил 5 голов и стал автором 16 результативных передач.

Источник: Матч ТВ


Теги: Нижний Новгород Кержаков А Жирков
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