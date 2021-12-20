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Агент Тикнизяна прокомментировал предложение федерации Армении заиграть футболиста в сборной

Александр Клюев, агент футболиста "Локомотива" Наира Тикнизяна, отреагировал на желание федерации Армении заиграть защитника за национальную сборную.
Фото: ФК "Локомотив"
Сообщалось, что Тикнизяну поступило предложение выступать за национальную команду Армении. Отмечается, что игрок "Локомотива" взял время на размышление.

"Армянская федерация давно интересуется Наиром. Они проводили встречи, общались. Но сейчас Тикнизян не рассматривает для себя такую возможность. Он настроен на то, чтобы играть за Россию", - приводит слова агента "Чемпионат".

Защитник Наир Тикнизян перешел в "Локомотив" летом 2021 года из ЦСКА. Тикнизян провел за "железнодорожников" 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Наир Тикнизян сыграл в 7 матчах за молодежную сборную России, на его счету 1 забитый мяч.

Источник: футболисту "Локомотива" Тикнизяну предложили играть за сборную Армении


Теги: Тикнизян Локомотив Сборная России
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