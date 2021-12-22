"Васин переходит в "Химки"? Ужас какой", - приводит слова Анохина Sport24.
Защитник Виктор Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В текущем сезоне Васин сыграл в 6 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "армейцев" 33-летний защитник сыграл в 98 матчах, в которых забил 2 гола и стал автором 4 результативных передач. Контракт Васина с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2022 года.
В "Химках" отреагировали на информацию об интересе к Васину
Анохин: Васин переходит в "Химки"? Ужас какой
Генеральный директор "Химок" Сергей Анохин прокомментировал информацию о том, что подмосковный клуб рассматривает подписание защитника ЦСКА Виктора Васина.
Фото: ПФК ЦСКА