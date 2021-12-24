Газизов: заявление Федуна про агентские комиссии за Кокорина и Урунова - клевета

Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал слова владельца клуба Леонида Федуна в его адрес.
Фото: Vesti.Ru
Напомним, ранее Федун заявил, что "Спартак" может обратиться в компетентные органы, чтобы была проведена проверка законности выплат агентам при трансферах Александра Кокорина и Остона Урунова. Эти игроки перешли в "Спартак", когда Газизов был гендиректором клуба.

По словам Газизова, высказывание Федуна - клевета. Агентских комиссий при сделках по указанным игрокам не было, добавил бывший гендиректор "красно-белых".

"Слова Леонида Арнольдовича про агентские комиссии за Кокорина и Урунова - это клевета. Его вводят в заблуждение, он прекрасно знает, что никаких комиссий за этих двух игроков не было. Это все ерунда и вранье. Агентская комиссия была только за Мозеса, утвержденная. Но это он почему-то не упомянул", - заявил Газизов.

Источник: Sport24

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Теги: Газизов Федун Спартак
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