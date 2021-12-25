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Генич: насколько я знаю, Классон уже делал запрос о трансфере и хотел покинуть "Краснодар"

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич считает, что полузащитник "Краснодара" Виктор Классон покинет команду в конце сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
— Насколько я знаю, Классон уже делал запрос о трансфере и хотел покинуть "Краснодар", по-моему, еще перед этим сезоном. Полагаю, по обоюдному согласию Классон покинет команду по окончании этого сезона, — рассказал Генич в интервью "Матч ТВ".

29-летний Классон перешёл в "Краснодар" в январе 2017 года за два миллиона евро. В нынешнем сезоне шведский полузащитник в 20 матчах чемпионата и Кубка России забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт Классона истекает в конце нынешнего сезона, Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

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Теги: Краснодар Классон
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