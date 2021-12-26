- Если Дзюба перейдет в "Рубин", это будет последний серьезный клуб в его жизни и начнется закат карьеры. Можно будет ставить крест, потому что возраст уже не тот. Даже если "Рубин" готов выполнить те условия, которые не выполняет "Зенит", такой переход - плохая идея, - передает слова Червиченко Sport24.
Ранее появилась информация, что 33-летний нападающий "Зенита" Артем Дзюба может стать в зимнее межсезонье игроком казанского "Рубина", главным тренером которого является Леонид Слуцкий. В текущем сезоне на счету форварда 10 забитых мячей и 5 результативных передач в 17 матчах Российской премьер-лиги, Дзюба занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата и является лучшим игроком лиги по системе "гол + пас".
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Червиченко - о возможном переходе Дзюбы в "Рубин": плохая идея. Это будет последний серьезный клуб в его жизни
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе форварда "Зенита" Артема Дзюбы в "Рубин".
Фото: МатчТВ