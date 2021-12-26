Возможный новый логотип красно-белых появился на изображениях товаров из новой коллекции "Спартака". Под традиционным логотипом обозначены 1922 (год основания клуба) и 2022 годы, а между ними текст "100 лет".
"Спартак" завершил первую часть юбилейного сезона на 9-м месте в РПЛ. В активе красно-белых 23 очка после 18 туров. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 15 очков.
Кроме того, "Спартак" вышел в 1/8 Лиги Европы, заняв 1-е место в группе.
Источник: Eurosport
Источник: "Спартак" может изменить логотип к 100-летнему юбилею клуба
В честь 100-летия "Спартак" может изменить логотип клуба.
Фото: РПЛ