Матыцин отметил, что власти России сделают все возможное, чтобы минимизировать риски при введении Fan ID.
"Что касается Fan ID, мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать риски, не оставить недопониманий. Эта мера направлена на увеличение безопасности людей на спортивных объектах", - сказал Матыцин.
Напомним, что ранее Госдума приняла закон о внедрении Fan ID. Впоследствии это решение одобрил Совет Федерации. Закон должен начать действовать 1 июня 2022 года.
Источник: Спорт-Экспресс
Матыцин: мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать риски при введении Fan ID
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал введение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий в стране.
Фото: ТАСС