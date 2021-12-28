"Мы не планируем продавать Понсе", - цитирует Зеленова "Eurostavka".
Напомним, сегодня появилась информация, что в трансфере Понсе заинтересованы в итальянском "Дженоа". Отмечается, что аргентинец входит в шорт-лист клуба на зимнее трансферное окно вместе с другими кандидатами на подписание.
В этом сезоне на счету форварда 7 матчей за красно-белых в РПЛ, в которых он забил 4 мяча. Его текущая стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.
Зеленов: "Спартак" не планирует продавать Понсе
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о возможном уходе Эсекьеля Понсе из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"