— Сейчас ни в коем случае нельзя говорить о закате его карьеры. Артем ведь каждый год всем доказывает, что он лучший. Не каждому, блин, дано такое счастье! Это удел талантливого человека! Посредственность никогда не нуждается в ежегодном подтверждении, — цитирует Григоряна Sport24.
Ранее стало известно, что 33-летний Дзюба в ближайшее время может стать игроком "Рубина", активно интересующийся его кандидатурой. По сведениям, нападающий может перейти в казанскую команду, чтобы поработать под руководством Леонида Слуцкого.
В нынешнем сезоне Дзюба в 24 матчах во всех турнирах забил 10 голов и отдал девять голевых передач. Контракт форварда истекает в 2022 году.
Григорян: Дзюба каждый год всем доказывает, что он лучший. Нельзя говорить о закате его карьеры
Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян высказался о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе.
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