Божович: мне в Туле больше нравится, чем в Москве

— Если честно, мне в Туле больше нравится, чем в Москве. Здесь все рядом — быстро и удобно. Москва, конечно, один из самых красивых городов мира, но это исключительно город для встреч, — приводит слова Божовича Sport24.
53-летний Божович ранее тренировал московские "Локомотив" и "Динамо". С сентября 2021 года черногорский специалист тренирует тульский "Арсенал", с которым идёт на 12-м месте турнирной таблицы чемпионата России.
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