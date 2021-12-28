Божович: я бы прибавил еще две команды в РПЛ, чтобы было больше игр

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высказался о том, что хотел бы изменить в РПЛ.

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В настоящее время в Российской Премьер-лиги выступают 16 команд. Две автоматически вылетают в Футбольную национальную лигу, две — в стыковые матчи за право остаться в ФНЛ.



Божович нацелен получить гражданство России



Божович: мне в Туле больше нравится, чем в Москве — Чтобы я изменил в Российской Премьер-лиге? Я бы прибавил еще две команды. Чтобы было больше игр. Так футбол в России станет популярнее, — цитирует Божовича Sport24 В настоящее время в Российской Премьер-лиги выступают 16 команд. Две автоматически вылетают в Футбольную национальную лигу, две — в стыковые матчи за право остаться в ФНЛ.