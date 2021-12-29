— Разумеется, это фантазии. "Спартак" не интересовался и не интересуется этим футболистом, — цитирует Зеленова Sport24.
Ранее спортивный директор белорусской команды Роман Василюк подтвердил, что "Спартак" интересуется футболистом его команды. Контракт Орешкевича истекает в конце сезона.
"Рух" подтвердил интерес "Спартака" к полузащитнику Орешкевичу
"Разумеется, это фантазии". В "Спартаке" опровергли интерес к игроку "Руха"
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал возможный интерес команды к полузащитнику "Руха" Ярославу Орешкевичу.
Фото: ФК "Рух"