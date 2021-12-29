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"Разумеется, это фантазии". В "Спартаке" опровергли интерес к игроку "Руха"

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал возможный интерес команды к полузащитнику "Руха" Ярославу Орешкевичу.
Фото: ФК "Рух"
— Разумеется, это фантазии. "Спартак" не интересовался и не интересуется этим футболистом, — цитирует Зеленова Sport24.

Ранее спортивный директор белорусской команды Роман Василюк подтвердил, что "Спартак" интересуется футболистом его команды. Контракт Орешкевича истекает в конце сезона.

"Рух" подтвердил интерес "Спартака" к полузащитнику Орешкевичу


Теги: Спартак Рух Зеленов
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