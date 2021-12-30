Генич: у меня нет никаких сомнений, что лимит на легионеров в 2022 году будет смягчен

Футбольный телекомментатор Константин Генич высказал мнение о ближайшем будущем лимита на легионеров в российском футболе.

Фото: ФК "Краснодар"





В настоящее время в Российской премьер-лиге действует формула лимита на игроков-иностранцев "8+17", которая означает, что в заявках клубов РПЛ на сезон может быть не более 8 легионеров при общем разрешенном количестве футболистов не более 25. В 2021 году Российским футбольным союзом и клубами РПЛ обсуждался вопрос о смягчении или даже полной отмене лимита на легионеров, однако в настоящее время он остался неизменным. Несколько лет назад действовала формула лимита "6+5", означавшая, что не более 6 иностранцев могут одновременно находиться в составе команды на поле. - Лимит на легионеров в РПЛ в 2022-м? У меня нет никаких сомнений, что он будет смягчен, наверное, до формата "10+15". И я полагаю, что это правильно - футболисты должны расти в конкурентной среде, искусственно никого тянуть не надо. Плюс все эти разговоры, что "игрокам переплачивают из-за паспорта", доходят и до людей в администрации президента РФ, которые принимают судьбоносные решения. Поэтому в какой-то мере этот вопрос не только спортивный, но и политический, - передает слова Генича Matchtv.ru В настоящее время в Российской премьер-лиге действует формула лимита на игроков-иностранцев "8+17", которая означает, что в заявках клубов РПЛ на сезон может быть не более 8 легионеров при общем разрешенном количестве футболистов не более 25. В 2021 году Российским футбольным союзом и клубами РПЛ обсуждался вопрос о смягчении или даже полной отмене лимита на легионеров, однако в настоящее время он остался неизменным. Несколько лет назад действовала формула лимита "6+5", означавшая, что не более 6 иностранцев могут одновременно находиться в составе команды на поле.