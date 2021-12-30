Романцев пожелал Кокорину и Мамаеву полноценно вернуться в большой футбол после тюремного заключения. По его мнению, эти игроки способны вновь выступать на высоком уровне.
"Можно было бы вспомнить Эдуарда Стрельцова, который провел в заключении намного больше, а затем с блеском вернулся на поле, завоевав даже звание лучшего игрока. Но это несопоставимое сравнение, поскольку, не в обиду будь сказано, по характеру и по таланту Стрельцов превосходил Александра и Павла. Но считаю, что у них еще есть шанс вернуться в большую игру. Чего им искренне и желаю", - сказал Романцев.
Отметим, что Кокорин в текущем розыгрыше Серии А принял участие в четырех матчах и не отличился результативными действиями.
Мамаев в нынешнем розыгрыше РПЛ провел шесть матчей и не отличился результативными действиями. Напомним, что в декабре Павел перешел в "Химки". До этого он защищал цвета "Ростова".
Источник: Спорт-Экспресс
Романцев: у Кокорина и Мамаева еще есть шанс вернуться в большую игру
Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о перспективах форварда "Фиорентины" Александра Кокорина и хавбека "Химок" Павла Мамаева.
Фото: "Фиорентина"