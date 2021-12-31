- Сложно ли будет адаптироваться Леону в незнакомой стране? Ну приезжают же в "Спартак" иностранцы, адаптируются. Не думаю, что Леону будет сложно. Он знает много языков - хорошо владеет английским, знает французский, русский. К лету, уверен, заговорит на русском еще более уверенно, - приводит слова Классена-старшего "РБ Спорт".
21-летний левый защитник Леон Классен родился в Германии в семье эмигрантов из России, детство также провел в этой стране и как футболист воспитывался в системе немецких клубов - "Кобленц", "Кельн", "Мюнхен-1860". В составе мюнхенцев игрок дебютировал в профессиональном футболе, а в мае 2021 года перешел в австрийский "Тироль". В декабре 2021 года контракт с Классеном подписал московский "Спартак".
Отец Классена: не думаю, что Леону будет сложно адаптироваться в "Спартаке". Он знает много языков
Отец левого защитника "Спартака" Леона Классена Сергей Классен ответил на вопрос о сложностях адаптации игрока в России.
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