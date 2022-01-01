Российский клуб опубликовал поздравление для именинника в своём Twitter, а в комментариях отметился полузащитник команды Магомед Оздоев.
— HB, Kolhoz (С днём рождения, колхоз), — написал футболист.
В нынешнем сезоне Азмун в 21 матче во всех турнирах забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна истекает в 2022 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Азмун не собирается продлевать контракт с российским клубом.
"С днем рождения, колхоз". Оздоев поздравил Азмуна с днем рождения
Нападающему "Зенита" Сердару Азмуну исполнилось 27 лет.
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