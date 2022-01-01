— Профессионал до мозга костей. Видно, что он лидер. Учитывая, что Денисов почти не играл в ФНЛ, показательно, как он относился к тренировкам, как предъявлял высокие требования и к себе, и к каждому партнеру, — цитирует Терехова "Матч ТВ".
37-летний Игорь Денисов выступал за "Динамо" с 2013 по 2017 год, проведя за команду 74 матча, забив гол и отдав четыре голевые передачи. В сезоне 2015/16 московский клуб выступал в Футбольной национальной лиге.
Денисов завершил карьеру в 2019 года в составе "Локомотива".
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"Профессионал до мозга костей. Лидер". Терехов — об Игоре Денисове
Бывший защитник "Динамо" Сергей Терехов высказался о полузащитнике Игоре Денисове, выступавшего за московский клуб.
Фото: Sportbox