— Был момент, когда думал, что придется завершить карьеру? Когда "Динамо" со мной разорвало контракт. Я неудачно съездил в аренду в Калининград, почти не играл там, потом выходил за дубль "Динамо", а потом клуб решил расторгнуть соглашение.
И мой агент сказал, что особых предложений нет. В такие моменты думаешь о том, как бы не закончить играть совсем, не стереть себя с футбольной карты России, — приводит слова защитника "Матч ТВ".
31-летний Терехов — воспитанник брянского "Динамо". За свою карьеру футболист успел поиграть в "Химках", "Балтике", "Волгаре". Летом 2016 года Терехов стал игроком московского "Динамо", проведя за команду 43 матча, забив гол и отдав две голевые передачи. В январе 2018 года московский клуб принял решение о расторжении контракта с футболистом. Затем Терехов подписал контракт с "Оренбургом", за который играл до перехода в "Сочи".
Терехов признался, что хотел завершить карьеру из-за решения "Динамо" разорвать контракт
Защитник "Сочи" Сергей Терехов вспомнил эпизод, когда хотел завершить игровую карьеру.
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