Дерунец сообщил, что Смолова хотят видеть в "Динамо" наставник команды Сандро Шварц и Желько Бувач, занимающий пост спортивного директора клуба. При этом сам футболист готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в стан "бело-голубых", отметил комментатор.
"По моей информации, подписание Федора - синхронное желание двух главных людей в спортивном штабе "Динамо": Сандро Шварца и Желько Бувача. <...> "Локомотив" совершенно не против расстаться со Смоловым. У него высокая зарплата, вместе с бонусами выходящая на уровень трех миллионов евро. В "Динамо" Федор готов пойти на понижение зарплаты в два раза", - сообщил Дерунец.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Смолов, вероятно, станет игроком "Динамо" в зимнее трансферное окно.
Источник: Матч ТВ
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Дерунец: Смолов готов пойти на понижение зарплаты в два раза ради перехода в "Динамо"
Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Дерунец поделился информацией о потенциальном переходе форварда "Локомотива" Федора Смолова в "Динамо".
Фото: Global Look Press