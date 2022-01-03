"Смена тренера перед зимней паузой - палка о двух концах. С одной стороны, может сыграть и на руку - у нового тренера будет время освоиться и понять, куда он попал, какие ресурсы в его распоряжении. С другой стороны, может сыграть злую шутку - он может не успеть донести свои мысли футболистам за эти полтора месяца подготовки", - цитирует Билялетдинова ТАСС.
"Спартак" 15 декабря объявил об увольнении Руя Витории с поста главного тренера клуба. Спустя два дня на вакантный пост официально был назначен итальянец Паоло Ваноли. До этого Ваноли трудился в штабе Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
Команда ушла на зимний перерыв на 9-м месте в РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах. Перед новым тренером поставлена задача попасть в еврокубки по итогам сезона.
В Лиге Европы красно-белые заняли 1-е место в группе, обойдя "Наполи", "Лестер" и "Легию". Клуб продолжит выступление в 1/8 турнира.
Билялетдинов: смена тренера перед паузой в "Спартаке" - палка о двух концах
Бывший полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Динияр Билялетдинов прокомментировал назначение Паоло Ваноли главным тренером красно-белых перед началом зимнего перерыва.
Фото: Getty Images