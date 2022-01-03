Колыванов усомнился в целесообразности трансфера Смолова в "Динамо". По его мнению, линия атаки "бело-голубых" хорошо укомплектована.
"Честно говоря, у "Динамо" передняя линия хорошо укомплектована, ребята неплохо играют. Не знаю, чем руководствуются "бело-голубые", в чем они видят потенциал Смолова. У Федора, к тому же, непростой характер. Да и возрастной он", - заявил Колыванов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Динамо" намерено приобрести Смолова у "Локомотива". Предположительно, форвард сменит клуб в зимнее трансферное окно.
Источник: РБ Спорт
Колыванов: не знаю, в чем "Динамо" видит потенциал Смолова. У команды хорошо укомплектована передняя линия
Бывший игрок "Динамо" Игорь Колыванов высказался о возможном переходе в клуб форварда Федора Смолова.
Фото: "Локомотив"