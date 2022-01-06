Комитет по этике РФС может рассмотреть инцидент с Игнатьевым

Председатель комитета РФС по этике Семен Андреева раскритиковал Ивана Игнатьева за празднование дня рождения в ночном клубе.

Фото: ФК "Рубин"





Ранее сегодня стало известно, что Игнатьева в нетрезвом состоянии заметили в одном из ночных клубов Красноярска, где футболист отмечал свой день рождения. В итоге футболиста вывела из клуба охрана.



Игнатьев выступает за " "Я придерживаюсь точки зрения, что такое поведение недопустимо для спортсмена. Если к нам поступит от соответствующих лиц РФС обращение в комитет, мы обязательно его рассмотрим. Я бы так охарактеризовал этот инцидент", - цитируют Андреева РИА Новости Ранее сегодня стало известно, что Игнатьева в нетрезвом состоянии заметили в одном из ночных клубов Красноярска, где футболист отмечал свой день рождения. В итоге футболиста вывела из клуба охрана.Игнатьев выступает за " Рубин " с января 2020-го. Тогда казанцы заплатили за него "Краснодару" 7 млн евро. С того момента форвард забил 3 мяча за клуб, причем все они были забиты с одиннадцатиметровых. По оценке портала Transfermarkt нынешняя стоимость Игнатьева составляет 2 млн евро.