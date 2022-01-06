"Не могу связаться с Бахтиером два дня! Говорили последний раз во вторник вечером", - цитирует Новикова "СЭ".
В Казахстане в последние дни проходят массовые протесты. По всей стране наблюдаются серьезные проблемы с интернетом и мобильной связью.
Зайнутдинов играет за ЦСКА с 2020-го года, когда перебрался из "Ростова" за сумму порядка 2 млн евро. В нынешнем сезоне казахстанский полузащитник забил 3 мяча за 16 матчей в РПЛ и Кубке России.
ЦСКА после 18 туров занимает 4-е место в РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 8 очков.
Агент Зайнутдинова сообщил, что два дня не может связаться с клиентом. Игрок может находиться в Казахстане
Агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал, что не может выйти на связь со своим клиентом.
Фото: РПЛ