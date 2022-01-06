Согласно данным источника, Глушаков лично разговаривал с Мамаевым и приглашал его в клуб.
Также отмечается, что в "Химках" надеются на помощь Мамаева в переговорах с форвардом Александром Кокориным, выступающим за "Фиорентину". Ранее СМИ сообщали об интересе "Химок" к Кокорину.
Напомним, что "Химки" ушли на зимний перерыв в российской Премьер-Лиге, располагаясь на 16-м месте в турнирной таблице. В активе подмосковной команды 14 набранных очков.
Источник: РБ Спорт
СМИ: Глушаков повлиял на переход Мамаева в "Химки"
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков имел прямое отношение к переходу хавбека Павла Мамаева в подмосковный клуб.
Фото: РПЛ