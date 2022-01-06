По мнению Малафеева, "Зенит" по игре был достоин добиться более успешного результата, чем третье место в группе. Напомним, что петербуржцы финишировали третьими в группе, пропустив вперед "Челси" и "Ювентус". Четвертое место занял "Мальме".
"Я считаю, что в этом сезоне Лиги чемпионов "Зенит" по игре заслуживал большего, чем третье место в группе. Но все-таки, наверное, "Челси" и "Ювентус" на данный момент выглядели сильнее и по объективным причинам прошли дальше. Однако не будем забывать, что у "Зенита" до последнего были реальные шансы зацепиться за второе место и выйти в плей-офф", - заявил Малафеев.
Отметим, что "Зенит" вышел в стыковые матчи за попадание в 1/8 финала Лиги Европы. Соперником команды Сергея Семака в стыковых матчах будет испанский "Бетис".
Источник: Sport24
Малафеев: "Зенит" по игре заслуживал большего, чем третье место в группе Лиги чемпионов
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев заявил, что петербургская команда заслуживала выйти в плей-офф Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
Фото: ТАСС