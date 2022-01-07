- Максимилиан Филипп рассказывал, что Хохлов грубо общался с игроками? Неправда. Ни к кому Хохлов не относился предвзято. При всех точно не унижал, а наоборот, поддерживал. Отличный мужик. Всегда можно было прийти к нему и поговорить один на один. И поддержит, и на ошибки укажет. А Филиппа я помню немотивированным. Слабо тренировался, просто не хотел - настолько некомфортно ему было тут, наверное. Смотрю на него в "Вольфсбурге" - это другой человек, - цитирует Лацевича Sport24.
27-летний немецкий нападающий Максимилиан Филипп в августе 2019 года в возрасте 25 лет был куплен московским "Динамо" у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро. За бело-голубых форвард провел 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов (часть из них с пенальти) и отдал 1 результативную передачу. В октябре 2020 года футболист был отдан в аренду немецкому "Вольфсбургу" за 2 миллиона евро, по окончании сезона "волки" произвели полноценный выкуп трансфера Филиппа за 7,5 миллиона евро. Форвард провел за "Вольфсбург" 41 матч во всех турнирах и отметился 6 забитыми голами и 4 ассистами.
Лацевич: Филиппа помню немотивированным, слабо тренировался в "Динамо". В "Вольфсбурге" - другой человек
Воспитанник "Динамо" Станислав Лацевич рассказал о работе в составе бело-голубых немецкого нападающего Максимилиана Филиппа.
Фото: ФК "Динамо"