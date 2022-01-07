По данным источника, речь идет о полузащитниках Александре Коваленко и Никите Салтыкове.
Александр Коваленко в текущем сезоне ФНЛ-2 провел за "Чертаново" 13 матчей. На счету 18-летнего футболиста 2 результативные передачи.
17-летний Никита Салтыков в составе "Чертаново" сыграл в 9 матчах, результативными действиями не отметился.
"Крылья Советов" ушли на зимний перерыв на 8-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. Подопечные Осинькина в 18 матчах набрали 27 очков. Первый официальный матч в 2022 году самарцы проведут 27 февраля. В гостях "Крылья" сыграют против "Ростова".
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Крылья Советов" просмотрят двух футболистов "Чертаново"
На первом сборе в Турции "Крылья Советов" просмотрят двух игроков "Чертаново".
Фото: ПФК "Крылья Советов"