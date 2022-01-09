Лахиялов: посоветовал бы Галицкому назначить Гогниева в "Краснодар"

Экс-форвард "Ахмата" Шамиль Лахиялов поделился мнением о том, кого следует назначить главным тренером "Краснодара" после увольнения Виктора Гончаренко.

Фото: ФК "Алания"





Напомним, клуб объявил об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера 5 января. Сообщалось, что это решение было связано с тем, что тренер остался недоволен увольнением его ассистента Руслана Зубика в декабре, после которого не выходил на связь с клубом.



В числе претендентов на смену в прессе назывались Джесси Марш, Эусебио Ди Франческо, Пауло Фонсека, Марко Николич и Евгений Калешин. Краснодарцы ушли на зимний перерыв на 5-й строчке, набрав 29 очков в 18 турах. Отставание от лидирующего "



"Алания" под руководством Спартака Гогниева занимает 4-е место в ФНЛ после 25 туров, которое позволяет попасть в стыковые матчи за право выйти в РПЛ.

"Сейчас основная задача "Краснодара" – поиск нового главного тренера. Скорее всего, это будет не иностранец. Из молодых российских специалистов я бы посоветовал Галицкому обратить внимание на Спартака Гогниева из владикавказской "Алании". Он поставил своей нынешней команде зрелищную атакующую игру, а в прошлом был игроком "Краснодара", то есть знаком с идеями и системой этого клуба", - цитирует Лахиялова "Евро-Футбол" Напомним, клуб объявил об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера 5 января. Сообщалось, что это решение было связано с тем, что тренер остался недоволен увольнением его ассистента Руслана Зубика в декабре, после которого не выходил на связь с клубом.В числе претендентов на смену в прессе назывались Джесси Марш, Эусебио Ди Франческо, Пауло Фонсека, Марко Николич и Евгений Калешин. Краснодарцы ушли на зимний перерыв на 5-й строчке, набрав 29 очков в 18 турах. Отставание от лидирующего " Зенита " составляет 9 зачетных баллов."Алания" под руководством Спартака Гогниева занимает 4-е место в ФНЛ после 25 туров, которое позволяет попасть в стыковые матчи за право выйти в РПЛ.