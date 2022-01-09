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Цорн: наши игроки пользуются спросом, но мы не обзванивали другие клубы

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн отреагировал на информацию, согласно которой он обзванивал несколько российских клубов и предлагал им приобрести игроков "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
"Ни летом, ни сейчас мы не обзванивали клубы и не предлагали наших футболистов. Логично, что игроки «Локомотив» пользуются спросом разных клубов, не только из России, и я регулярно на связи с разными клубами. Также не секрет что мы находимся в стадии планировки команды", - цитирует Цорна Sport24.

Напомним, сегодня появилась информация, что "Локомотив" предлагал другим клубам несколько игроков, в число которых входил, например, Антон Миранчук. Подобные слухи ходили и про лето 2021-го года, когда клуб в итоге покинул Гжегож Крыховяк, который по слухам входил в список тех, от кого "железнодорожники" хотят избавиться.

"Локомотив" ушел на зимний перерыв на 6-м месте, набрав в 18 матчах 28 очков. Также красно-зеленые с последнего места вылетели из группы Лиги Европы, набрав лишь 2 очка.


Теги: Цорн Локомотив Российские трансферы
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