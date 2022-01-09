"Лёша молодец. Делает то, что умеет. Чем больше ему будут давать мячей, тем больше будет результативных действий. В "Локомотиве" его искал каждый игрок, он получал мяч по 70-80 раз за матч. Он хорошо им распоряжался. Если так будет в "Аталанте", то он будет заметен", - цитирует Семина "Чемпионат".
Напомним, Миранчук вышел на поле на 74-й минуте матча против "Удинезе" при счете 3:1. За 20 неполных минут россиянин успел дважды ассистировать партнерам - сначала Муриэлю, а затем Мэле.
Теперь на счету Миранчука 1 гол и 3 результативные передачи за 13 матчей в составе "Аталанты" в нынешнем сезоне. Ранее появлялась информация, что россиянин может уйти в аренду в "Дженоа".
Семин: чем больше Миранчуку будут давать мяч в "Аталанте", тем больше будет результативных действий
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на выступление полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, который отдал два ассиста в матче с "Удинезе" (6:2).
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