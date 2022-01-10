Как сообщает источник, "Локомотив" готов расстаться с Живоглядовым зимой. Основным претендентом на футболиста является "Рубин".
В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел за "железнодорожников" 10 матчей в РПЛ, в которых не отличился результативными действиями. Ресурс Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн евро.
Ранее Живоглядов выступал за "Уфу" и "Динамо".
Источник: РБ Спорт
Источник: "Рубин" хочет подписать Живоглядова из "Локомотива"
Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов может перебраться в "Рубин".
Фото: ФК "Локомотив"