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Источник: "Рубин" хочет подписать Живоглядова из "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов может перебраться в "Рубин".
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, "Локомотив" готов расстаться с Живоглядовым зимой. Основным претендентом на футболиста является "Рубин".

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел за "железнодорожников" 10 матчей в РПЛ, в которых не отличился результативными действиями. Ресурс Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн евро.

Ранее Живоглядов выступал за "Уфу" и "Динамо".

Источник: РБ Спорт


Теги: Локомотив Рубин Живоглядов Российские трансферы
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