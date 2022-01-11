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Источник: "Химки" предлагают Жиркову контракт до конца сезона с возможностью продления на год

Подмосковные "Химки" заинтересованы в подписании защитника Юрия Жиркова, находящегося в статусе свободного агента.
Фото: Getty Images
По сведениям источника, клуб предлагает 38-летнему футболисту контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на год.

Жирков находится без клуба с лета 2021 года, когда истекло его соглашение с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Ранее россиянин также играл за "Динамо", "Анжи", "Челси" и ЦСКА.

Источник: РБ Спорт.

Терюшков: "Химки" хотят подписать контракт с Жирковым, но конкретики сейчас нет


Теги: Химки Жирков
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