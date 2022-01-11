Как сообщает источник, ЦСКА хотел бы сразу продать полузащитника, тогда как "Рубин" настаивает на аренде футболиста с правом выкупа. Если казанцам не удастся убедить "армейцев" согласиться на аренду, то высока вероятность, что переход сорвется.
Ранее сообщалось, что "Рубин" уже добился согласия Кучаева и осталось только договориться с ЦСКА.
В нынешнем сезоне Кучаев сыграл 13 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с "армейцами" истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кучаева в 4 млн евро.
Источник: "Metaratings"
Источник: переход Кучаева в "Рубин" может сорваться
В переговорах между ЦСКА и "Рубином" о переходе полузащитника "армейцев" Константина Кучаева возникли сложности.
Фото: РПЛ