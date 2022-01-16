Скопинцев отметил, что делает все возможное для попадания в национальную команду. По словам защитника "Динамо", он мечтает выступать за сборную России.
"Я могу только сказать, что делаю все возможное. Играю, бьюсь и показываю себя. А дальше уже не все зависит от меня. Вижу ли я себя в сборной? Конечно, вижу. Выступать за национальную команду - мечта любого футболиста, и я не исключение", - заявил Скопинцев.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Скопинцев поучаствовал в 17 встречах. На счету 24-летнего защитника один забитый мяч и две голевые передачи.
Источник: Матч ТВ
Скопинцев: хочется себя проявить в одном из клубов пяти ведущих чемпионатов Европы
Скопинцев: вижу ли я себя в сборной России? Конечно, вижу
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался о возможном приглашении в сборную России.
Фото: "Динамо"