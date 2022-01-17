Пресс-служба питерцев опровергла, что клуб может подписать Буксу. Ранее итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари сообщал, что "Зенит" интересуется польским нападающим.
В прошлом сезоне форвард провел 32 матча в МЛС, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста. За клуб "Нью-Инглэнд Революшн" 25-летний футболист выступает с 2020 года. Его контракт с американской командой рассчитан до декабря 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Буксы в 7 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Зенит" не заинтересован в подписании Буксы
Форвард "Нью-Инглэнд Революшн" Адам Букса не находится в сфере интересов "Зенита".
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