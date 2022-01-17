Согласно данным источника, из команды может уйти Александр Сильянов. Вероятно, он будет арендован "Ростовом". Кроме того, "Локомотив" далеко продвинулся в переговорах по трансферам Виталия Лисаковича и Дмитрия Живоглядова в "Рубин". Не исключено, что эти сделки будут закрыты в ближайшее время.
Также клуб могут покинуть Дмитрий Рыбчинский и Антон Миранчук. Их руководство "Локо" предлагает другим клубам РПЛ. Помимо этого, из команды может уйти Мацей Рыбус. Его уже предлагали клубам в Германии, Турции и Австрии.
В числе игроков, с которыми "Локо" готов расстаться на выгодных условиях, - Дмитрий Баринов. Сам он хочет продолжить карьеру в Европе. Клуб рассчитывает получить за полузащитника 10-15 миллионов евро. Однако этот переход более вероятен летом.
Взамен "Локомотив" планирует приобрести как минимум трех российских футболистов. Отмечается, что в список целей "железнодорожников" входят Сергей Пиняев и Владислав Сарвели из "Крыльев Советов".
Источник: Transfermarkt
Источник: "Локомотив" рассматривает возможность продажи Баринова и планирует подписать Пиняева
Московский "Локомотив" намерен расстаться в это зимнее трансферное окно еще с пятью или шестью футболистами.
Фото: "Локомотив"