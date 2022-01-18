На данный момент у "Сочи" есть предложения по Кассьерре на шесть-семь миллионов евро. Клуб готов продать игрока, но не дешевле 10 миллионов евро. Уход колумбийца в МЛС или другую лигу - вероятный вариант развития событий, если "Сочи" получит соответствующее предложение, сообщает Матч ТВ.
При этом Кассьерра доволен выступлениями за "Сочи" и не настаивает на уходе из клуба. Он стал существенно больше зарабатывать по сравнению с зарплатой в предыдущем клубе - португальском "Белененсеше". Отмечается, что в "Сочи" он зарабатывает меньше 400 тысяч евро в год.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кассьерра провел за "Сочи" 11 матчей, забил восемь голов и сделал три результативные передачи. 24-летний колумбиец пополнил состав российской команды в летнее трансферное окно.
Источник: "Сочи" получил предложения по Кассьерре на 6-7 млн евро
Стали известны планы "Сочи" по будущему форварда команды Матео Кассьерры.
Фото: "Сочи"