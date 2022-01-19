Президент "Урала" поддержал законопроект о продаже пива на стадионах

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался в поддержку законопроекта о возможности продажи пива на стадионах.

Фото: "Чемпионат"





"Иногда идешь на стадион и видишь, как перед стадионом стоят болельщики. Пока 2,5 литра пива не выпьют - не зайдут на стадион. Лучше он на стадионе выпьет бокал пива, чем придет на него пьяный. Пиво не принесет никакого зла. По бокалу дорогого пива на стадионе - это же нормально. Не каждый болельщик сможет себе позволить", - сказал Иванов.



Отметим, что указанный законопроект прошел несколько чтений в Госдуме. Правительство собирается внести поправки в законопроект, распространив это разрешение не только на футбол, но и на стадионы для других соревнований.



Источник: Иванов заявил, что принятие закона, разрешающего продавать пиво на стадионах, не принесет негативного эффекта."Иногда идешь на стадион и видишь, как перед стадионом стоят болельщики. Пока 2,5 литра пива не выпьют - не зайдут на стадион. Лучше он на стадионе выпьет бокал пива, чем придет на него пьяный. Пиво не принесет никакого зла. По бокалу дорогого пива на стадионе - это же нормально. Не каждый болельщик сможет себе позволить", - сказал Иванов.Отметим, что указанный законопроект прошел несколько чтений в Госдуме. Правительство собирается внести поправки в законопроект, распространив это разрешение не только на футбол, но и на стадионы для других соревнований.Источник: Спорт-Экспресс