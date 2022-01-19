По данным источника, коронавирусом заразились два защитника "сине-бело-голубых" - Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев. Оба игрока не были включены в заявку "Зенита" на контрольный матч против клуба "Эмирейтс" (3:0).
Также участие в матче не принял новичок "Зенита" нападающий Иван Сергеев. Была информация об ухудшении самочувствия игрока - указывалось, что накануне у него повысилась температура.
Следующий контрольный матч "Зенит" проведет в субботу, 22 января. "Сине-бело-голубые" сыграют против болгарского "Ботева". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
В таблице РПЛ петербургский клуб занимает 1-е место, набрав в 18 матчах 38 очков.
Источник: Sport24
Семак объяснил, с чем связано отсутствие нескольких игроков в заявке на матч с "Эмирейтс"
СМИ: защитники "Зенита" Ракицкий и Караваев сдали положительные тесты на коронавирус
Два игрока петербургского "Зенита" сдали положительные тесты на COVID-19.
Фото: ФК "Зенит"