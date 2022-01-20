Билялетдинов отметил, что не видел в игре футболистов "Спартака" и "Локомотива", пополнивших составы команд в нынешнее трансферное окно. Также он заявил, что его смущает большое число легионеров в "Спартаке" и "Локо".
"Лично я никого из новичков не знаю - что у "Спартака", что у "Локомотива". <...> Видимо, селекционные отделы работают очень тщательно, так как простым болельщикам остается только ждать возобновления сезона, чтобы убедиться в качестве новых игроков. Единственное, что смущает - большое количество легионеров. С этим нужно что-то делать, потому что лимит у нас все еще действует", - заявил Билялетдинов.
Напомним, что в зимнее трансферное окно "Спартак" подписал вратаря Илью Свинова, защитника Леона Классена, полузащитника Даниила Хлусевича и нападающего Шамара Николсона. "Локомотив" приобрел форварда Яна Кухту.
Источник: РБ Спорт
Динияр Билялетдинов: смущает большое количество легионеров в "Спартаке" и "Локомотиве"
Экс-игрок "Спартака" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов высказался о трансферных кампаниях своих бывших клубов.
Фото: РИА Новости