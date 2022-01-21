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Газизов обратился в суд с требованием восстановить его в должности гендиректора "Спартака"

Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов через суд потребовал восстановить его в должности в московском клубе.
Фото: "Спартак"
С соответствующим требованием Газизов обратился в уфимский суд. Об этом сообщила Татьяна Завьялова, являющаяся юристом "Спартака".

"Господин Газизов решил в очередной раз о себе напомнить, что все еще ждет премии. Наверное, без разницы от кого - от Федуна или "Спартака". Он хочет признать расторжение трудового договора недействительным и восстановить его в должности. Также он просит выплатить зарплату в размере 86 миллионов рублей за прошедшее время", - сказала Завьялова.

Она добавила, что дата рассмотрения заявления Газизова еще не назначена.

Напомним, что Газизов работал генеральным директором "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. После ухода из московского клуба он занял пост гендиректора "Уфы". Ранее Газизов также требовал через суд от "Спартака" выплатить ему компенсацию за расторжение контракта.

Источник: Матч ТВ


Теги: Спартак Газизов
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