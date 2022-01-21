Газизов сообщил, что аренда форварда рассчитана до конца нынешнего сезона. По его словам, "Уфа" получила первоочередное право выкупа игрока.
"Это молодой и прогрессирующий футболист, который подходит под нашу модель. Он играл в Сербии, уже адаптировался. Надеюсь, в "Уфе" продолжит прогрессировать. Аренда рассчитана до конца сезона с первоочередным правом выкупа. Наш клуб полностью устраивают условия", - заявил Газизов.
Напомним, ранее "Уфа" объявила об аренде Дилана Ортиса. 21-летний футболист перешел в российский клуб из сербского "Пролетер Нови-Сад".
Источник: Матч ТВ
"Уфа" объявила об аренде колумбийского нападающего Ортиса
Газизов рассказал об условиях перехода в "Уфу" колумбийского нападающего Ортиса
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал переход в команду колумбийского нападающего Дилана Ортиса.
Фото: "Уфа"