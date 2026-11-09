Генич предложил кандидатуру на пост главного тренера "Локо": почему нет?

Фото: ФК "Балтика"

Андрей Викторович. Почему нет? В " Локомотив ", - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

По словам Генича, он предлагает "Локо" назначить Талалаева.- Сейчас смотрю на телекартинку и понимаю, что эта "Балтика" с Талалаевым сдувается. Потому что Талалаев из неё выжал максимум. Вот чтобы выжать максимум из следующей команды и с игроками неплохого качества…В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал Егор Тесленко. На пресс-конференции глава совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера, однако на клубных ресурсах не вышло подтверждение этой информации.Напомним, что Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики" с сентября 2024 года. На данный момент его команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе.