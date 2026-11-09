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Легионер "Ростова" раскрыл, что изменилось в команде при Кириченко

Нападающий "Ростова" Олакунле Олусегун рассказал об изменениях под руководством Дмитрия Кириченко.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Олусегуна, команда чувствует себя комфортнее с новым тренером.

- С ним мы чувствуем себя гораздо комфортнее. Нам очень хорошо работается под его руководством, и это действительно помогает.
Прежде всего мы стали увереннее в себе как команда. Считаю, что именно это во многом помогает нам добиваться результатов.

Тренер очень сильно мотивирует нас, - цитирует Олусегуна Metaratings.

Напомним, что Дмитрий Кириченко стал главным тренером "Ростова" в сентябре текущего года - он сменил на этом посту Джонатана Альбу, который на данный момент работает в столичной "Родине".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги ростовчане сыграли вничью на выезде с петербургским "Зенитом" - 2:2. На данный момент южане располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.

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