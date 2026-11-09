Легионер "Ростова" раскрыл, что изменилось в команде при Кириченко

- С ним мы чувствуем себя гораздо комфортнее. Нам очень хорошо работается под его руководством, и это действительно помогает.
Прежде всего мы стали увереннее в себе как команда. Считаю, что именно это во многом помогает нам добиваться результатов.
Тренер очень сильно мотивирует нас, - цитирует Олусегуна Metaratings.
Напомним, что Дмитрий Кириченко стал главным тренером "Ростова" в сентябре текущего года - он сменил на этом посту Джонатана Альбу, который на данный момент работает в столичной "Родине".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги ростовчане сыграли вничью на выезде с петербургским "Зенитом" - 2:2. На данный момент южане располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.