Легионер "Ростова" раскрыл, что изменилось в команде при Кириченко

Нападающий "Ростова" Олакунле Олусегун рассказал об изменениях под руководством Дмитрия Кириченко.

Фото: ФК "Ростов"

Прежде всего мы стали увереннее в себе как команда. Считаю, что именно это во многом помогает нам добиваться результатов.