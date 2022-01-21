— В Казани очень комфортно. На данный момент самое комфортное время в тренерской карьере, я безумно люблю наш клуб, Казань, людей, которые работают внутри коллектива, — цитирует Слуцкого "Матч ТВ".
50-летний Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. За это время команда провела 63 матча, из которых победила в 27, в 14 сыграла вничью и 22 проиграла.
В нынешнем сезоне "Рубин" занимает десятую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 22 очка в 18 турах.
Слуцкий: надеюсь, один-два трансфера у "Рубина" еще будет
Слуцкий — о "Рубине": на данный момент самое комфортное время в тренерской карьере
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о работе в казанском клубе.
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