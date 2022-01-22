В конце встречи между командами разгорелся конфликт, который едва не привел к драке. После финального свистка судьи футболисты продолжили выяснять отношения.
Встреча завершилась со счетом 2:2. За "Зенит" отличились Дзюба и Оздоев. Напомним, ранее сообщалось, что на встрече присутствует главный тренер сборной России Валерий Карпин.
25 января "Зенит" сыграет еще один товарищеский матч против словацкой "Жилины". Уже в феврале команда Сергея Семака встретится с "Бетисом" в 1/16 Лиги Европы. Первая встреча назначена на 17 февраля.
Контрольный матч "Зенита" на сборах завершился потасовкой
"Зенит" сыграл вничью с болгарским "Ботевом" в контрольном матче на сборах.
Фото: ФК "Зенит"