Как сообщил президент "Урала" Григорий Иванов, клуб не сможет удовлетворить финансовые запросы футболиста.
"По нашим финансовым возможностям мы не сможем содержать такого футболиста", - сказал Иванов.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство "Рубина" призвало Деспотовича искать себе новый клуб, поскольку игрок не входит в планы казанцев. Также стало известно, что нападающего решили перевести в дубль "Рубина".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович принял участие в девяти матчах. На счету 29-летнего сербского форварда один гол и одна результативная передача.
Источник: Матч ТВ
В "Урале" заявили, что не собираются подписывать Деспотовича
"Урал" не рассматривает вариант с усилением состава форвардом "Рубина" Джордже Деспотовичем.
Фото: "Матч ТВ"