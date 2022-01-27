"Хосе действительно ищет топ-команду, которая сможет использовать его правильно и даст возможность показать главный талант – умение забивать. Мы думаем, что такой спортивный проект, как ЦСКА, может быть интересен для Хосе, и что он может стать там звездой", - цитирует Барона "Metaratings".
Напомним, информация об интересе "армейцев" к форварду появилась сегодня. Сообщалось, что клуб может обратиться к его кандидатуре в случае, если в клубе решат приобрести форварда зимой. Сейчас мексиканец выступает за испанский "Хетафе" на правах аренды.
Масиас в текущем сезоне провел 7 матчей в Ла Лиге, в которых не отличался результативными действиями. Ранее он забил 23 мяча в 75 матчах за "Гвадалахару". Также на его счету один гол в 4-х матчах за сборную Мексики. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 млн евро.
Агент Масиаса: такой проект, как ЦСКА, может быть интересен Хосе. Он может стать там звездой
Агент Алан Барон, представляющий интересы форварда "Гвадалахары" Хосе Масиаса, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к его клиенту.
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